PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID: « FIRMATA DA FUGATTI L’ORDINANZA N.83, SU OBBLIGO VACCINO / REGOLE IMPIANTI DI RISALITA / STRUTTURE ABILITATE EFFETTUAZIONE TAMPONI » (PDF)

16:40 - 2/12/2021

Il presidente della Provincia autonoma ha firmato la nuova ordinanza sul Coronavirus. Contiene disposizioni e specificazioni sull’obbligo del vaccino, sulle regole per gli impianti di risalita e sulle strutture abilitate all’effettuazione dei tamponi.

Il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti ha firmato l’ordinanza numero 83 in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il testo applica per gli impianti di risalita specifiche misure di prevenzione, indicando le modalità di accesso e le capienze in base alla tipologia di impianti (aperti o chiusi). Alle funivie Trento-Sardagna e di Mezzocorona vengono poi applicate le misure relative al trasporto pubblico locale anche per la regolamentazione della capienza.

Si specifica poi a chi, sulla base delle nuove regole nazionali decise dal governo nei giorni scorsi per il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, viene applicato in Trentino l’obbligo vaccinale: si tratta anche degli appartenenti al Corpo permanente dei vigili del fuoco e al Corpo forestale della Provincia autonoma.

L’Ordinanza prevede di istituire presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari un elenco provinciale delle strutture che effettuano test antigenici rapidi per il rilascio di certificazioni verdi Covid-19, abilitate alla comunicazione dei risultati dei test rapidi stessi tramite l’applicativo informatico predisposto dall’Azienda provinciale stessa per il successivo inserimento nel sistema di notifica dell’esito.

Viene infine specificata la definizione di attività di ristorazione o somministrazione di pasti e bevande all’aperto al fine dell’applicazione della disciplina della certificazione verde Covid-19 (Green pass).

*

In allegato il testo dell’Ordinanza.