PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID: « BOLLETTINO SABATO 29-5 / ZERO DECESSI DA 10 GIORNI E OLTRE 290 MILA VACCINAZIONI REALIZZATE / MENO DI 40 I NUOVI CONTAGI »

Zero decessi da 10 giorni. Oltre 290.000 vaccinazioni. Meno di una quarantina i nuovi contagi. Coronavirus: i dati di sabato 29 maggio 2021.

Per il decimo giorno consecutivo in Trentino non si registrano decessi attribuibili al Covid 19. Nel certificarlo, il bollettino di oggi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari indica anche una ulteriore contrazione del numero di contagi: 36 quelli emersi ieri a fronte di circa 2.700 tamponi analizzati. Nel frattempo il numero delle vaccinazioni fatte da fine dicembre è arrivato a 290.973 mentre quello dei guariti – con i 24 di oggi – è pari a 43.494.

Ieri sono stati analizzati 889 tamponi molecolari (579 all’Ospedale Santa Chiara e 310 alla Fem) dai quali sono emersi 15 nuovi casi positivi con la conferma di altri 5 che erano stati intercettati nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi ieri sono stati 1.864: solo 21 di questi sono risultati positivi.

I contagi fra bambini e ragazzi sono 8 in più; in particolare ci sono 3 positivi in fascia 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni.

Ieri le classi in quarantena erano 53.

Molto pochi per fortuna i contagi fra gli anziani: oggi abbiamo 1 solo caso fra gli over 80, nessuno in fascia 70-79 anni e 2 casi tra 60-69 anni.

Scende ancora il numero dei ricoverati in ospedale: ieri ci sono state 3 ulteriori dimissioni ed 1 solo ricovero; il totale al momento è di 34 pazienti, di cui 14 in rianimazione.

Questi infine i dettagli sulle vaccinazioni: questa mattina il totale è arrivato a 290.973 somministrazioni (di cui 74.899 seconde dosi). A cittadini Over 80 sono state somministrate 63.423 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 60.000 dosi e tra i 60-69 anni 57.443 dosi.