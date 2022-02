PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID: « BOLLETTINO DOMENICA 6/2, UN DECESSO / 657 NUOVI CONTAGI / 164 PAZIENTI IN OSPEDALE / 325 CLASSI DEVONO OSSERVARE LA SOSPENSIONE DIDATTICA IN PRESENZA »

16:56 - 6/02/2022

1 decesso, 657 nuovi contagi, 164 i pazienti covid in ospedale. Coronavirus: aggiornamento di domenica 6 febbraio 2022.

Un’altra vittima da covid in Trentino: si tratta di una donna sugli ottant’anni, vaccinata e affetta da altre patologie. Nel darne notizia, il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari dà anche conto di 657 nuovi contagi individuati da circa 6.000 tamponi. Intanto negli ospedali il numero dei pazienti covid scende a 164 (dei quali 21 in rianimazione) dopo che ieri a fronte di 9 nuovi ingressi, 15 persone sono state dimesse. Il numero dei guariti, con i 1.671 annotati oggi sul rapporto, si porta a 114.581, mentre – sul fronte scolastico – si registrano 325 classi che devono osservare la sospensione della didattica in presenza.

Nel dettaglio, i tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 202: i casi positivi individuati si limitano a 14 e a questi vanno aggiunti i 16 che nei giorni scorsi erano stati dichiarati positivi dai test rapidi. Questi ultimi ieri sono stati 5.812, dei quali 643 si sono rivelati positivi.

I nuovi contagi suddivisi per fasce d’età mostrano questa situazione:

28 fra 0-2 anni;

22 fra 3-5 anni;

61 fra 6-10 anni;

39 fra 11-13 anni;

47 fra 14-18 anni;

161 fra 19-39 anni;

195 fra 40-59 anni;

56 fra 60-69 anni;

20 fra 70-79 anni e

28 di 80 o più anni.