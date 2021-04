PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID: « BOLLETTINO DI DOMENICA 25-4 / NESSUN DECESSO / 91 NUOVI CONTAGI / 115 GUARITI / 157.320 VACCINAZIONI »

Nessun decesso, 91 nuovi contagi, 115 guariti. 157.320 vaccinazioni. Coronavirus: dal bollettino di domenica 25 aprile 2021.

La buona notizia in questa domenica 25 aprile è l’assenza di decessi nel bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, mentre i nuovi contagi sono una novantina, le vaccinazioni si avvicinano alle 160.000 ed i ricoveri in ospedale sono in lieve crescita.

Ieri sono stati analizzati 1.077 tamponi molecolari (720 all’Ospedale Santa Chiara di Trento e 357 alla Fem) che hanno identificato 52 nuovi casi positivi. Quelli emersi dai 771 test rapidi notificati ieri sono invece 39.

Fra i nuovi positivi ci sono 23 giovanissimi, 2 hanno tra 0-2 anni, 3 tra 3-5 anni, 8 tra 6-10 anni, 5 tra 11-13 anni e 5 tra 14-19 anni. Le classi in quarantena ieri erano 87.

Ci sono poi 19 nuovi contagi nella fascia 60-69 anni, 5 tra 70-79 anni e 3 di 80 e più anni. I pazienti ricoverati sono 112, di cui 27 in rianimazione. Ieri però le dimissioni si sono fermate a 3 mentre i nuovi ricoveri sono stati 12.

I nuovi guariti invece sono 115, che portano il totale a 41.071 Numeri importanti caratterizzano la campagna vaccinale giunta stamattina a 157.320 somministrazioni. In questa cifra rientrano le 41.669 seconde dosi e quelle somministrate alla popolazione più matura (54.836 a ultra ottantenni, 37.099 in fascia 70-79 anni e 20.041 in fascia 60-69 anni.