PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORTE COSTITUZIONALE: « LA CONSULTA Dà RAGIONE ALLA PAT, PER CONTRATTI MEDICI – DIRIGENTI – GIORNALISTI »

Contratti medici, dirigenti e giornalisti: la Corte costituzionale dà ragione alla Provincia di Trento. La Corte costituzionale con propria sentenza (numero 174/2020) ha dato ragione alla Provincia autonoma di Trento su una serie di articoli della finanziaria 2019 impugnati dal Governo che su specifiche materie trattate nel provvedimento rivendicava la propria prerogativa esclusiva.

Nella fattispecie si tratta della possibilità introdotta dalla norma provinciale di assumere medici ricorrendo al contratto libero professionale quando le graduatorie sono esaurite.

Altri due punti contestati dal Governo riguardano: la possibilità di fissare il numero massimo di dirigenti che possono essere assunti a tempo determinato in relazione a quelli a tempo indeterminato; infine la possibilità che, ai giornalisti che operano nell’Amministrazione, venga applicata la contrattazione provinciale del pubblico impiego.

“Cogliamo con soddisfazione il pronunciamento della consulta- ha commentato il presidente della Provincia nell’annunciare l’esito del giudizio in aula consiliare pochi minuti fa – perché dimostra come talvolta sia possibile avventurarsi, magari con un po’ di coraggio ma con la coscienza delle proprie ragioni, in spazi amministrativi apparentemente preclusi”.