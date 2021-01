PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS: SEGNANA, « OLTRE 1.700 I VACCINATI ALLE 18.30 DEL PRIMO GENNAIO, MA C’È BISOGNO DI ADERIRE ANCORA DI PIÙ PER SCONFIGGERE RADICALMENTE IL VIRUS »

I dati in continua crescita, come confermato dall’assessore alla salute Stefania Segnana. Oltre 1.700 i vaccinati in Trentino alle 18.30 del primo gennaio.

Proseguono le vaccinazioni degli operatori sanitari trentini e degli ospiti delle Rsa: sono 1.739 i vaccini somministrati finora, come risulta dai rilievi effettuati dall’Azienda sanitaria provinciale alle 18.30 di ieri.

Altri 270 vaccini saranno effettuati domani presso l’ambulatorio vaccinale Crosina Sartori di Trento, in particolare a medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e operatori sanitari del territorio.

È più che soddisfacente, dunque, la copertura che progressivamente si va consolidando attraverso i presidi ospedalieri e le residenze sanitarie, ma la raccomandazione è quella di aderire in modo massivo alla proposta vaccinale, con un appello rivolto in questa fase a tutto il personale sanitario da parte dell’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana, che commenta: “La Provincia autonoma di Trento sta rispondendo in modo molto positivo, ma c’è bisogno di aderire ancora di più, se vogliamo sconfiggere radicalmente il virus”.

Rinnovati anche gli appelli delle autorità sanitarie a seguire tutte le raccomandazioni, in particolare l’uso della mascherina e il distanziamento, oltre ad evitare gli assembramenti e le riunioni di persone, anche in ambito familiare, che possono mettere a rischio la salute dei partecipanti.