PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS: « IL BOLLETTINO DI GIOVEDÌ 1-7 / ZERO DECESSI E ZERO PAZIENTI IN RIANIMAZIONE / SOMMINISTRATI 457.998 VACCINI »

Dei nuovi positivi, 1 ha tra 0-2 anni e 1 tra 14-19 anni. Nessun caso nella fascia 3-13 anni e neppure nella fascia over 60. I pazienti ricoverati sono 4; come detto, nessuno di questi si trova in rianimazione. Nella giornata di ieri non ci sono stati nuovi ricoveri ed è stata registrata 1 dimissione.

Per quanto riguarda i vaccini, agli over 80 sono state somministrate 65.907 dosi, per la fascia d’età 70-79 si registrano 85.191 dosi e 94.489 dosi sono state inoculate a cittadini tra 60 e 69 anni.