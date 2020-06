PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS: « I DATI DI VENERDì 19/6 – UN DECESSO E UN NUOVO CASO RILEVATO DAI TEST »

Coronavirus: un decesso e un nuovo caso rilevato dai test.

Un anziano proveniente da una Rsa è la nuova vittima del Covid 19 che purtroppo continua a dimostrare la sua insidiosità. La conferma arriva anche dai dati forniti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari sul fronte dei nuovi casi: se l’elenco dei soggetti sintomatici nei parziali di oggi si ferma allo zero, dal lato delle campagne di screening emerge un altro caso di contagio e questo è anche il risultato di un monitoraggio anche ieri piuttosto intenso, con 714 tamponi analizzati da APSS, 479 da Cibio e 7 dalla FEM, per un totale di 1200 test.

Stabile da alcuni giorni il numero di ricoveri che resta a quota 2 (nessuno in terapia intensiva). I dati forniti dal Commissariato del governo relativi all’attività delle forze dell’ordine ci dicono che ieri sono state controllate 1.083 persone e 251 esercizi commerciali (1 sanzione in entrambe i casi).