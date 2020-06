PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS: « I DATI DI SABATO 27/6 – UN POSITIVO E SALGONO A DUE I RICOVERI »

Coronavirus: 1 positivo; salgono a 2 i ricoveri. Cresce anche oggi, seppur di poco, il numero dei contagiati da Covid 19 in Trentino. Le attività dj monitoraggio, che rimangono sempre molto sostenute, hanno permesso di individuare infatti 1 nuovo caso: non si tratta di un minorenne né di un ospite di Rsa. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari informa inoltre che salgono a 2 le persone ricoverate in ospedale per il Coronavirus.

Sempre a zero per fortuna il dato sui nuovi decessi. Molto alto invece quello relativo ai tamponi: 413 quelli analizzati da Apss, 691 da Cibio e 534 dalla Fem per un totale di 1638.