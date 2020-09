PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS: « I DATI DI MERCOLEDì 9/9 – OGGI SETTE NUOVI CASI POSITIVI, ANALIZZATI 1.251 TAMPONI DI CUI 913 DA APSS E 338 DA FEM »

Ci sono altri 7 nuovi casi positivi al Covid-19 in Trentino. Lo conferma l’Azienda provinciale per i servizi sanitari che specifica come solo 1 di questi vada collegato ai focolai rinvenuti nei giorni scorsi.

Un altro dato riguarda la presenza di soggetti minori fra i positivi al tampone: oggi sono 2, dato che conferma la necessità di mantenere la massima prudenza a tutte le fasce d’età, con particolare riguardo ai soggetti immunodepressi o anziani che richiedono una particolare attenzione. I sanitari rilanciano pertanto l’appello a mantenere mascherine e distanziamento, obbligatori se si ritiene di essersi esposti a comportamenti a rischio.

I pazienti ricoverati sono 7, nessuno in rianimazione. Nella giornata odierna non si registrano deceduti. Si segnala infine che ieri sono stati analizzati 1.251 tamponi: 913 da Apss e 338 dalla FEM.