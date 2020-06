PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS: « I DATI DI DOMENICA 28/6 – 3 NUOVI POSITIVI E ZERO DECESSI, SEMPRE DUE LE PERSONE CHE SI TROVANO IN OSPEDALE A CAUSA DEL COVID-19 »

Coronavirus: oggi 3 nuovi positivi, 0 decessi. Tre nuovi positivi, nessun decesso, sempre due le persone che si trovano in ospedale a causa del Covid 19. È questa in sintesi la situazione rappresentata oggi dal rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari ed aggiornato a questa mattina.

Dei tre nuovi casi, nessuno proviene da RSA. Non ci sono tra loro minorenni. Non si registra infine nessun decesso causato da Coronavirus. Sono stati molti anche ieri i tamponi analizzati: 1.026 in totale, di cui 481 a cura di APSS, 443 dal Cibio e 102 dalla FEM.