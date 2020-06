PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS: « I DATI DI DOMENICA 21/6 – NESSUN DECESSO, TROVATI NUOVI POSITIVI »

Coronavirus: zero ricoveri. Dopo tanto tempo, anche gli ultimi pazienti Covid 19 sono stati dimessi. Nessun ricovero dunque nelle strutture ospedaliere trentine e, allo stesso tempo, nessun decesso nelle ultime 24 ore, come conferma il rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Torna a salire invece il numero dei contagiati. Due persone, una delle quali proveniente da una Rsa, hanno manifestato i sintomi da Coronavirus. Altri tre positivi asintomatici sono stati individuati con gli screening. Rimane infatti molto intensa l’attività di monitoraggio, con 1.725 tamponi (di cui 680 analizzati da APSS, 762 da Cibio e 283 dalla FEM).