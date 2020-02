PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS: « ECCO I CONSIGLI DA SEGUIRE CON LE INFORMAZIONI IN ITALIANO, TEDESCO ED INGLESE »

Coronavirus: il decalogo in italiano, tedesco e inglese. Ecco i consigli da seguire.

In particolare si ricorda che in Trentino per informazioni di carattere tecnico, sanitario o di altra natura, è in vigore il numero verde 800.867.388, attivo dalle 8.00 alle 20.00; per le emergenze resta valido il 112.