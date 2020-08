PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS – DATI AL 6 AGOSTO 2020: « 4 I NUOVI CASI POSITIVI NELLE ULTIME 24 ORE, 1.500 TAMPONI ANALIZZATI »

Coronavirus: 4 casi, quasi 1500 tamponi. I nuovi casi positivi rilevati in Trentino nelle ultime 24 ore sono 4. Lo conferma il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che ricorda inoltre come siano ancora 3 i pazienti ricoverati nei reparti di malattie infettive degli ospedali trentini. Tutti i 4 nuovi casi sono emersi dalle campagne di screening. Anche ieri sono stati effettuati molti tamponi: 1.476 quelli analizzati, di cui 825 in APSS e 651 alla FEM.