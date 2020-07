PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS – DATI AL 31 LUGLIO 2020: « 2 POSITIVI SU 2.000 TAMPONI, NEGLI OSPEDALI NESSUN RICOVERO DOVUTO AL COVID-19 »

Coronavirus: 2 positivi su oltre 2000 tamponi Torna a cifre record il numero dei tamponi eseguiti in Trentino per tenere sotto controllo la diffusione del contagio da Sars CoV 2. Ben 2062 quelli analizzati nella giornata di ieri, di cui 455 nei laboratori di Microbiologia dell’ospedale Santa Chiara e 1607 in quelli della Fondazione Mach di Sana Michele all’Adige. Questa intensa attività ha permesso di individuare altre due persone positive, prive di sintomi evidenti.

Anche negli ospedali la situazione è costante, con nessun ricovero connesso al Covid 19.