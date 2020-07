PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS: « DATI AL 25 LUGLIO – 2 NUOVI CASI POSITIVI / 2 PERSONE IN MALATTIE INFETTIVE / ZERO DECESSI / 1.500 I TAMPONI ANALIZZATI »

Coronavirus: oggi 2 nuovi casi. Quasi 1500 tamponi analizzati. Due nuovi casi positivi, due persone in malattie infettive, zero decessi, quasi 1500 tamponi. Sono i numeri salienti del rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari relativi alla situazione Covid 19 in Trentino.

Non risultano al momento altre novità da Rovereto, dove l’attenzione nei confronti del focolaio al polo logistico rimane comunque molto alta.

La localizzazione dei due nuovi casi – che non hanno una correlazione tra loro – comunque non riguarda la zona sotto osservazione speciale. Uno di questi due deriva tra l’altro dall’attività di screening che come anticipato si conferma particolarmente intensa su tutto il territorio: per la precisione ieri sono stati analizzati 1469 tamponi di cui 734 in Azienda sanitaria e 735 presso la Fem.