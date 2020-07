PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS: « DATI AL 10 LUGLIO – 3 NUOVI POSITIVI, IN OSPEDALE RICOVERATO 1 PAZIENTE  »

Coronavirus: ci sono 3 nuovi positivi. Sempre a quota 1 i ricoveri. Dopo qualche giorno di calma, affiora di nuovo il Covid 19 che è stato riscontrato in 3 soggetti, residenti in diverse località del Trentino. Uno di questi è correlato al focolaio individuato una settimana fa e prontamente isolato: si tratta peraltro di un componente del medesimo gruppo familiare, cosa che praticamente riduce al minimo la possibilità di contagio all’esterno e la sua individuazione è l’esito dello stretto monitoraggio messo in atto dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari per contenere il fenomeno.

Fortunatamente le forme in cui si sta manifestando ultimamente il virus non sono accompagnate da complicazioni: in ospedale infatti c’è solo un paziente ricoverato, per giunta non nei reparti di rianimazione.

Il monitoraggio continuo e diffuso sul territorio continua ad essere un valido strumento per diagnosticare con sufficiente tempestività la presenza del coronavirus. Ieri ad esempio sono stati analizzati 1.226 tamponi di cui 452 dalla APSS e 774 dalla FEM.