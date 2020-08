PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS – DATI AL 10 AGOSTO 2020: « 1 NUOVO CONTAGIO, 7 RICOVERI ED ESEGUITI DOMENICA 300 TAMPONI »

Coronavirus: 1 nuovo contagio, 7 ricoveri, poco più di 300 tamponi domenica. Sale di una unità sia il numero di contagi sia il numero di ricoveri ospedalieri in Trentino secondo il rapporto Covid 19 dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Il nuovo caso è stato individuato nella zona del capoluogo per sintomi evidenti. I ricoveri, 7 in tutto, non riguardano situazioni tali da richiedere le terapie intensive. Le autorità sanitarie raccomandano come sempre il massimo della prudenza, in particolare usando le mascherine nei casi previsti dall’ordinanza e mantenendo la giusta distanza fra persone.

Per quanto riguarda il cluster con origine a Malta di cui alcuni organi di informazione hanno dato notizia, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari comunica che è pervenuta da parte della Azienda Asl Roma 3 la notifica ufficiale della presenza in Trentino di uno dei ragazzi della comitiva che ha soggiornato nell’isola. Il servizio igiene e sanità pubblica dell’Apss nel frattempo ha provveduto a mettere in isolamento il ragazzo attivando come da prassi l’inchiesta epidemiologica.

Sul versante screening, ieri sono state comunque garantite le analisi di tamponi, anche se in misura ridotta come accade di domenica: 304 i test controllati, tutti nel laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento.