PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID * « I DATI DI SABATO 22 AGOSTO – TROVATI ALTRI 9 POSITIVI, 8 PROVENIENTI DA FUORI PROVINCIA (LA MAGGIOR PARTE DAI PAESI DELL’ORDINANZA MINISTERIALE) »

Coronavirus: trovati altri 9 positivi. Sono ben 9 i nuovi casi positivi al Covid 19 trovati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari che alza l’asticella dell’attenzione nei confronti di chi sta entrando o rientrando in Trentino. Dei 9 casi infatti, 1 presenta sintomi, gli altri sono stati individuati tramite indagini epidemiologiche e test.

8 di questi risultano provenienti da fuori provincia (quasi tutti dai Paesi indicati dall’ordinanza ministeriale ma ci sarebbero anche 3 positivi tornati dalla Sardegna).

Si raccomanda massima attenzione ed osservanza delle disposizioni, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono obbligatoriamente essere rese alle autorità sanitarie che ricordano come molti contagiati non sanno nemmeno di esserlo finché non subentrano sintomi o si fanno i test.

Molto intensa, pertanto, l’attività di screening: ieri sono stati analizzati 2516 tamponi (689 APSS, 1827 FEM).

In ospedale sono sempre 4 i pazienti ricoverati, di cui 1 in rianimazione. Resta per fortuna a quota zero l’aggiornamento sui decessi da Coronavirus.