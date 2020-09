PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI ALL’11 SETTEMBRE – 29 POSITIVI, DI QUESTI 8 PRESENTANO LIEVI SINTOMI ED I RESTANTI SONO ASINTOMATICI / 6 I RICOVERI »

Coronavirus: oggi 29 positivi, 6 ricoveri. Per contrastare il Covid-19 è fondamentale circoscrivere i casi.

Il report dell’Azienda sanitaria riferisce, per la giornata di oggi, di 29 casi accertati di Covid-19. Di questi, 8 presentano lievi sintomi, i restanti sono asintomatici.

Nel corso della conferenza stampa tenutasi al termine della mattinata in piazza Dante il direttore generale di Apss ha chiarito che sono 9 i lavoratori agroforestali individuati come positivi i quali, quindi, con i 6 dei giorni scorsi salgono ad un totale di 15: numeri piuttosto contenuti rispetto al complesso dei lavoratori del settore.

Riguardo al comparto lavorazione carni, sempre il direttore generale ha specificato che sono 4 le aziende interessate dalla presenza di casi Covid: 180 appartengono all’azienda del primo focolaio, dove oggi comunque non è stato rilevato nessun nuovo contagio. Sta comunque continuando, in stretta collaborazione con le singole aziende, il grande impegno di Apss per isolare i casi rilevati sia tra i lavoratori, sia tra i contatti extralavorativi, per fare in modo che i focolai rimangano contenuti. Un lavoro che si fonda non solo sugli accertamenti sanitari in corso, ma soprattutto sull’impegno delle singole persone. Per questo è stata rinnovata la raccomandazione di mantenere sempre il distanziamento sociale. Nel rapporto odierno si parla anche di ricoveri (6 i pazienti, ma nessuno è in rianimazione) e di tamponi analizzati (in totale 1627 di cui 984 da Apss e 643 dalla Fem).