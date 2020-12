PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL PRIMO DICEMBRE, 156 NUOVI CONTAGI / 8 DECESSI / 2.000 TAMPONI REALIZZATI / 141 GUARITI »

Coronavirus: 156 nuovi casi, 8 decessi, 2000 tamponi e 141 guariti. A fronte di poco più di 2000 tamponi molecolari analizzati, sono 156 i nuovi casi positivi al Covid-19 riportati oggi dal bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Di questi, più di due terzi (114) sono stati identificati grazie ad attività di contact tracing o screening. Ci sono purtroppo anche oggi nuovi decessi: 8 complessivamente (2 maschi e 6 femmine), 5 sono avvenuti in ospedale e 3 in Rsa.

La loro età media è di 80 anni.

Tornando ai casi di contagio, gli asintomatici sono 82 ed i paucisintomatici 28: sono tutti seguiti a domicilio; ci sono poi 28 (tra operatori e ospiti) provenienti dalle Rsa; 62 contagi sono relativi a persone con più di 70 anni mentre i piccolissimi (meno di 5 anni) sono 4 (uno di loro ha meno di 2 anni).

La situazione degli ospedali è la seguente: ieri sono stati registrati 25 nuovi ingressi a fronte di 29 dimissioni; i pazienti ricoverati pertanto sono 450 e resta fermo a 44 il numero dei casi in rianimazione.

Si registrano infine altri 22 ragazzi in età scolare, con approfondimenti in corso per decidere se isolare o meno le rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 96).

Con i nuovi 141 indicati oggi nel rapporto, il totale dei guariti arriva a 12.673 mentre il complessivo dei tamponi è pari a 377.839 grazie ai 2.026 analizzati ieri (nel dettaglio, 1.725 Ospedale Santa Chiara di Trento e 301 alla Fem).