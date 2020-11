PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 30 NOVEMBRE, 176 NUOVI CONTAGI, 13 DECESSI E 459 PAZIENTI NEGLI OSPEDALI »

Coronavirus: 176 nuovi casi positivi, 13 decessi, 459 pazienti Covid negli ospedali. Sono alcuni dati del rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che saranno illustrati e commentati tra poco in una conferenza stampa stampa in diretta Facebook, al termine della riunione fra Stato e Regioni.

Si potrà seguire l’incontro collegandosi all’indirizzo ➡ LINK

È gradito l’accredito, inviando entro le ore 18 una mail all’indirizzo LINK