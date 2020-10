PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 29 OTTOBRE – 173 CASI POSITIVI E 3 I MORTI / TAMPONI RECORD A QUOTA 3.132 »

Coronavirus: 173 casi positivi, tamponi record a quota 3.132. Con la cifra record di 3.132 tamponi analizzati ieri, salgono di altre 173 unità i casi positivi al Covid 19 in Trentino. Lo certifica il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che specifica come, sul totale dei nuovi contagiati, la maggior parte (98) presenta sintomi.

Aumentano anche i ricoveri in ospedale: oggi la cifra sale a 118, con 9 pazienti in terapia intensiva, mentre i decessi sono 3.

Preoccupa sempre l’incidenza dei contagi fra la popolazione anziana. Il rapporto dice che sono ben 59 i nuovi positivi di persone con 70 o più anni. Se si considera che dall’inizio di settembre questa coorte assomma a 481 soggetti positivi che si sono tradotti in 73 ricoveri (quando invece i ricoveri nello stesso periodo dei soggetti sotto i 40 anni è di appena 5 unità) si capisce quanta attenzione sia necessaria per preservare la salute di chi è comprensibilmente più fragile per questioni anagrafiche. In altri termini, del totale dei ricoverati, il 62 per cento riguarda pazienti over 70.

Parallelamente è sempre intenso il monitoraggio sul fronte scolastico. Sono 18 i nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare in corso di accertamento in relazione ai quali non si esclude la necessità di procedere con l’isolamento delle rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 147).

Tornando ai tamponi, dei 3.132 analizzati ieri sono 1.926 quelli gestiti dall’Ospedale Santa Chiara e 1.206 dalla Fem. Dall’inizio della pandemia, i tamponi somministrati sono stati 283.240.