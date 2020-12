PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 28 DICEMBRE, DODICI I DECEDUTI / 74 I NUOVI CASI POSITIVI AL MOLECOLARE E 55 ALL’ANTIGENICO »

Sono 12 i deceduti, 74 i nuovi casi positivi al molecolare e 55 all’antigenico. I molecolari poi confermano 25 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Coronavirus: i dati di lunedì 28 dicembre 2020.

Il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari conferma anche oggi quanto sia difficile contrastare la diffusione del coronavirus e lo sforzo che le strutture sanitarie stanno sostenendo per l’assistenza, soprattutto nei casi più critici che richiedono l’ospedalizzazione. Nel dettaglio, a fronte di circa 1200 test analizzati ieri, sono stati riscontrati altri 74 nuovi casi positivi al molecolare mentre sono 55 quelli emersi grazie al controllo con l’antigenico. I molecolari hanno inoltre confermato 25 contagi che erano stati isolati nei giorni scorsi attraverso i test rapidi.

Rimane severa la situazione dei decessi – 12 quelli nuovi, 10 dei quali avvenuti in ospedale – che colpiscono 4 donne e 8 uomini (la vittima più giovane aveva 80 anni e quella più anziana 100).

Questi gli altri dettagli: dei nuovi positivi, 46 sono asintomatici e 51 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. Non figurano questa volta bambini sotto i 5 anni, ma 2 contagi hanno riguardato ragazzi in età scolare, mentre gli ultra settantenni sono 40.

Negli ospedali anche quest’oggi i ricoveri superano abbondantemente le dimissioni (siamo a 32 contro 4) pertanto il totale dei ricoverati è di 419 pazienti, di cui sempre 45, come ieri, in rianimazione.

Il numero dei guariti sale di 50 nuovi casi e porta il totale da inizio pandemia a quota 18.337.

I tamponi molecolari analizzati infine sono stati 753, tutti al Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento mentre sono stati 418 i test rapidi notificati all’Azienda sanitaria.