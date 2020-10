PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 18 OTTOBRE – 48 POSITIVI, 42 I RICOVERI / NESSUNO IN RIANIMAZIONE »

Coronavirus: 48 positivi, 42 i ricoveri, nessuno in rianimazione. Oltre 800 tamponi, meno di una cinquantina di positivi, una tregua anche sul fronte dei decessi anche se salgono i ricoveri. Questo il quadro descritto nel rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che sta monitorando l’andamento dei contagi da Sars-Cov-2 in Trentino.

Nel dettaglio, i nuovi positivi sono 48 e fra loro c’è anche un bambino con meno di 6 anni che si aggiunge ad altri 3 minorenni fra i 6 ed i 15 anni. Ci sono anche 8 casi fra over 70.

I ricoveri registrati ieri sono saliti a 42, ma i reparti di terapia intensiva non sono stati necessari per nessuno di questi.

Sono in corso approfondimenti per le conseguenze di contagi che interessano bambini e ragazzi in età scolare, ma intanto va detto che 4 classi hanno terminato il periodo di isolamento: in quarantena pertanto rimangono 46 classi.

Questi i dettagli sui tamponi: ieri ne sono stati analizzati 801 nel Laboratorio di microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara, ai quali vanno aggiunti i 15 “letti” a San Michele all’Adige.