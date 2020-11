PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 17 NOVEMBRE – 276 NUOVI CASI POSITIVI, 3 DECESSI E 35 RICOVERI IN RIANIMAZIONE »

Coronavirus: 276 nuovi casi positivi, 3 decessi, 35 ricoveri in rianimazione.

Sono 276 i nuovi casi positivi al Covid-19 riportati oggi dal report dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Di questi più di due terzi (199) sono stati individuati da screening o contact tracing. Sul totale dell’ultimo rapporto, sono una sessantina i casi classificati pauci sintomatici. Sul versante RSA, tra ospiti e operatori si contano 8 nuovi contagi. Ma ci sono anche 5 piccolissimi (meno di 2 anni) ed altri 4 bambini tra 3 e 5 anni. Gli over 70 sono ben 105, dato che deve indurre ad aumentare il livello di prudenza nei confronti delle persone più fragili.

Anche oggi si contano purtroppo dei lutti, tutti avvenuti in ospedale: 3 persone (una delle quali proveniente da una RSA) di età compresa fra i 72 e gli 83 anni.

Continua a crescere il numero dei ricoveri negli ospedali: il dato di oggi è di 423 pazienti (ieri ne sono stati registrati altri 37) di cui 35 in rianimazione.

Sono in corso approfondimenti su nuovi 28 contagi fra bambini e ragazzi in età scolare con il probabile esito dell’isolamento delle rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 182).

Il dato relativo ai tamponi indica 1.624 analisi, tutte effettuate all’Ospedale Santa Chiara, per un totale di 333.667 test molecolari effettuati.

Altra cifra da evidenziare è quella relativa ai guariti: oggi sono 101, che portano il totale da inizio pandemia a 9.384 persone che hanno superato la malattia.