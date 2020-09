PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 14 SETTEMBRE 2020 – ALTRI 20 CASI POSITIVI, 5  SONO RIFERIBILI AI RECENTI FOCOLAI RINVENUTI IN TRENTINO »

Coronavirus: altri 20 casi positivi oggi. Salgono di 20 unità i casi positivi da Covid-19 in Trentino. Nel rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari si specifica che 10 di questi sono sintomatici. Fra di loro c’è anche un minorenne.

Dei 20 casi ce ne sono 5 che sono riferibili ai recenti focolai rinvenuti in Trentino. I pazienti Covid invece sono 11, ma nessuno si trova in rianimazione: 8 di questi sono seguiti a domicilio.

Fortunatamente non ci sono decessi ascrivibili al Covid-19.

Continua nel frattempo l’attività di screening: la giornata festiva registra come sempre una flessione nel numero – ma i tamponi eseguiti seguono una procedura comunque funzionale alle indagini epidemiologiche – con 317 test analizzati, tutti all’ospedale Santa Chiara di Trento.