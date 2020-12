PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI A VENERDÌ 11-12 / DIECI NUOVI DECESSI, SONO 160 I POSITIVI AI TAMPONI MOLECOLARI E 387 QUELLI INDIVIDUATI DAI TEST RAPIDI »

Sono 160 i positivi ai tamponi molecolari; 387 quelli individuati dai test rapidi. Coronavirus: 10 nuovi decessi, 153 guariti, quasi 4800 tamponi.

La notizia positiva riguarda i ricoveri in ospedale che scendono da 479 a 458, confidando che l’inversione di tendenza (ieri le dimissioni sono state superiori ai ricoveri: 45 le prime contro 30 nuovi ingressi) prosegua anche nei prossimi giorni. Ma ci sono altri dati, nel rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che purtroppo impongono di mantenere molto alta la guardia. Fra questi il numero di decessi e quello dei positivi.

Sono infatti 10 i nuovi lutti causati dal Covid-19: metà uomini e metà donne, la vittima più giovane aveva 61 anni, quella più anziana 96. L’età media calcolata in base all’anagrafe degli ultimi deceduti è di 84 anni. I nuovi positivi ai test molecolari sono 160. A questa cifra si affianca quella dei positivi emersi dagli ultimi antigenici effettuati: sono 387 nuovi casi.

Altri dati che si ricavano dal bollettino riguardano la classificazione dei positivi:

153 sono asintomatici e ben 355 paucisintomatici, malati al momento con ridotte conseguenze che sono seguiti a domicilio. Nell’ambito delle RSA invece si contano 23 nuovi contagi, fra ospiti e operatori.

Ci sono anche oggi bambini molto piccoli fra i nuovi contagiati: 2 hanno meno di 2 anni e altri 6 meno di 5 anni. Sono sempre numerosi purtroppo gli ultra settantenni (109 il dato odierno), mentre scendono a 18 le classi in quarantena (sono in corso accertamenti su 47 casi di ragazzi in età scolare che hanno contratto il virus).

Dei 458 pazienti attualmente ricoverati negli ospedali trentini, 47 sono in rianimazione. Ma ci sono anche 153 nuovi guariti che portano il totale a 14.697.

Infine i tamponi: i molecolari analizzati ieri sono stati 2.675, di cui 1.224 nel laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 1.451 alla Fem. I tamponi antigenici rilevati dall’Apss sono 2.101.