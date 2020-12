PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID “ I DATI A MERCOLEDÌ 17-12 / 13 DECESSI, NUOVI POSITIVI: 115 MOLECOLARI E 238 ANTIGENICI “

Nuovi positivi: 115 molecolari e 238 antigenici. Confermati dal molecolare 348 positivi rilevati nei giorni scorsi dai test rapidi. Coronavirus: 13 decessi, ancora in leggero calo i ricoveri.

Sono molti anche oggi i lutti causati dal Covid-19 in Trentino. Il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari parla di 13 decessi, 8 dei quali avvenuti in ospedale: si tratta di 7 uomini e di 6 donne, la vittima più giovane aveva 73 anni, quella più anziana 97 (età media 85 anni).

Sul fronte dei nuovi contagi da registrare l’individuazione di 115 casi positivi tramite tampone molecolare ed altri 238 positivi all’antigenico. Ci sono poi i test molecolari di conferma delle positività già riscontrate dai test rapidi e che oggi risultano essere 348.

Dei nuovi positivi sono sempre molti gli asintomatici (111) ed i pauci sintomatici (201) che vengono seguiti a domicilio. Si registrano inoltre 7 bambini con meno di 5 anni (2 di loro e hanno meno di 2 anni) e ben 93 ultra settantenni. Sul fronte scolastico, le classi in quarantena sono 11: ci sono però approfondimenti in corso per altri 31 casi di ragazzi in età scolare, dal cui esito dipenderà l’eventuale isolamento delle rispettive classi.

Migliora leggermente anche oggi la situazione dei ricoveri: ieri gli ingressi nuovi sono stati pari alle dimissioni (32) ed attualmente i pazienti ricoverati nei vari reparti sono 456 (ieri erano 464), di cui 48 in rianimazione.

Altre 199 persone inoltre sono state dichiarate guarite ed il totale da inizio pandemia sale dunque a 15.588.

Infine i dati sui tamponi: i molecolari analizzati ieri sono stati 2.895, di cui 1.987 dal Laboratorio di Microbiologia del Santa Chiara e 908 dalla Fem; all’Azienda risultano inoltre effettuati 1506 tamponi rapidi antigenici.

(gp)

Visualizza sul sito

© 2020 Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento