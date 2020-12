PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI A DOMENICA 27-12 / ALTRI 5 DECESSI, 33 GUARITI / 60 NUOVI POSITIVI AL MOLECOLARE E 112 ALL’ANTIGENICO »

Altri 5 decessi. 33 guariti. 60 nuovi positivi al molecolare e 112 all’antigenico. Confermati dal molecolare 26 già antigenici. Coronavirus: i dati di domenica 27 dicembre 2020.

Nel giorno delle prime vaccinazioni somministrate anche in Trentino ad un campione rappresentativo delle professioni sanitarie ed assistenziali (ne parliamo in un altro comunicato), il coronavirus continua a rendere palese la sua pericolosità. I dati del bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari parlano purtroppo di altri 5 decessi e di nuovi contagi, con una percentuale sempre alta e preoccupante fra gli ultra settantenni. Questi i dettagli

I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 586, tutti nel Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, mentre quelli rapidi notificati all’Azienda sono stati 487. Ne sono risultati 60 nuovi casi (per il molecolare) più altri 112 all’antigenico. I test di conferma tramite molecolare oggi riguardano 26 casi fra quelli individuati nei giorni scorsi dai test rapidi).

Dei nuovi casi positivi, 4 sono bambini in tenera età (tra 0 e 2 anni) mentre gli over 70 sono 61; gli asintomatici sono 48 mentre i pauci sintomatici sono 83: come noto questi casi vengono seguiti a domicilio.

In ospedale invece si trovano ricoverate 401 persone, di cui 45 in rianimazione. Questo per effetto delle dimissioni che in questi giorni di festività appaiono decisamente più ridotte rispetto ai nuovi ricoveri (7 le prime contro i 33 nuovi ricoveri avvenuti ieri).

i guariti invece sono 33, cifra che porta il totale a quota 18.287.

Sul versante scuola, sono in corso gli approfondimenti relativi ad altri 15 casi positivi fra ragazzi in età scolare.

Tornando ai decessi, nel rapporto si specifica che 4 sono avvenuti in ospedale. Si tratta di 3 uomini e di 2 donne. La vittima più giovane aveva 69 anni, quella più anziana 89.