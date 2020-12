PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI A DOMENICA 20-12 / 75 NUOVI CASI POSITIVI AL MOLECOLARE E 192 ALL’ANTIGENICO, I MOLECOLARI CONFERMANO 33 POSITIVITÀ INTERCETTATE NEI GIORNI SCORSI »

Quasi 3.000 tamponi, 75 nuovi casi positivi al molecolare e 192 all’antigenico. I molecolari poi confermano 33 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Altri 76 guariti

Coronavirus: i dati di domenica 20 dicembre.

A confermarlo è il rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che offre inoltre altri dettali. Gli asintomatici, ad esempio, sono 60, i paucisintimatici 184 e tutti sono seguiti a domicilio. Sempre fra i nuovi positivi, da segnalare la presenza di 3 bambini che hanno meno di 5 anni (2 di questi hanno un’età compresa fra 0 e 2 anni), mentre sono 54 gli ultra settantenni.

Purtroppo anche oggi il Covid-19 ha causato dei lutti: 3 persone (1 delle quali deceduta in ospedale) di età compresa fra gli 86 ed i 93 anni. Si tratta di 2 uomini e di 1 donna (età media 90 anni).

Sul fronte scolastico si registrano 13 classi in quarantena mentre sono 22 oggi i nuovi casi di ragazzi in età scolare risultati positivi. I pazienti ricoverati sono 430, di cui 49 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 16 nuovi ricoveri a fronte di 13 dimissioni.

Con i 76 nuovi guariti registrati oggi, il totale da inizio pandemia sale a 16.772. Infine i dettagli sui tamponi: ieri sono stati analizzati 1.831 molecolari di cui 936 nel laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 895 alla Fem. All’Azienda sanitaria inoltre risultano effettuati 1.104 tamponi rapidi antigenici.