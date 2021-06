PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 8 GIUGNO, SECONDO GIORNO SENZA DECESSI / QUASI 330.000 VACCINAZIONI »

Coronavirus: dal bollettino di martedì 8 giugno 2021. Secondo giorno senza decessi, quasi 330.000 vaccinazioni.

Buone notizie anche oggi dal bollettino Covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che per il secondo giorno consecutivo segna il numero 0 nell’elenco dei decessi con una bassa percentuale di nuovi contagi (21) su circa 1500 tamponi analizzati. E intanto la campagna vaccinazioni tocca ormai quota 330.000, mentre altri 12 guariti portano il totale a 43.870.

Ieri sono stati analizzati 661 tamponi molecolari (tutti nel Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento) che hanno identificato 7 nuovi casi positivi confermando anche 23 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 937 ed hanno individuato 14 nuovi contagi

Tra i contagi di oggi, 3 riguardano bambini o ragazzi (1 ha meno di 2 anni, 1 in fascia 3-5 anni e 1 tra 14-19 anni). Ieri le classi in quarantena erano 23).

Ci sono 4 contagi anche fra la popolazione più anziana: 1 fra gli ultra ottantenni, 2 in fascia 70-79 anni e 1 fra i 60 ed i 69 anni.

In ospedale ieri sono state ricoverate 2 persone, ma le dimissioni sono state 4: al momento ci sono 25 pazienti, di cui 6 in rianimazione.

I vaccini somministrati questa mattina hanno raggiunto quota 329.393 vaccini (di cui 100.478 seconde dosi). A cittadini Over 80 sono state somministrate 64.544 dosi, mentre nelle fasce 70-79 e 60-69 anni sono state rispettivamente 70.316 e 68.127.