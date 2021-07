PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 5 LUGLIO, UN DECESSO / 0 CONTAGI / 473.000 VACCINAZIONI / SOLO 1 PAZIENTE COVID IN OSPEDALE »

Coronavirus: i dati di lunedi 5 luglio 2021.1 decesso, 0 contagi, 473.000 vaccinazioni. Solo 1 paziente covid in ospedale.

Poteva essere il giorno del doppio zero, ma purtroppo la notizia di un decesso per Covid-19 in Trentino torna ad interrompere la sequenza dei giorni privi di lutti. Dopo tanto tempo invece, si azzera il computo dei contagi giornalieri: 0 nuovi casi sia dai test antigenici sia da quelli molecolari. Nel complesso i tamponi sono stati circa 350. Le vaccinazioni arrivano intanto a quota 473.000 mentre, con i 2 nuovi casi di oggi, i guariti diventano 44.373.

Il decesso, avvenuto in ospedale, riduce ad appena 1 le presenze in alta intensità, mentre il reparto di rianimazione continua fortunatamente ad essere libero da pazienti covid. Ieri al Santa Chiara sono stati analizzati anche 102 tamponi molecolari mentre risultano effettuati anche altri 256 tamponi rapidi antigenici.

Stamane risultavano somministrati 473.147 vaccini (di cui 187.474 seconde dosi). Le dosi per le fasce over 80, 70-79 e 60-69 sono rispettivamente 66.070, 86.063 e 96.307.