PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 28 MARZO, UN DECESSO / 162 NUOVI POSITIVI / 289 GUARITI / QUASI 90 MILA VACCINAZIONI »

Coronavirus: la situazione di domenica 28 marzo 2021.Un decesso, 162 nuovi positivi, 289 guariti, quasi 90 mila vaccinazioni.

Sono ormai quasi 90.000 le vaccinazioni effettuate finora in Trentino, mentre sono 162 i nuovi contagi rilevati, di cui 93 attraverso un tampone molecolare e 69 con un test antigenico. I molecolari hanno inoltre confermato 80 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. È quanto riporta il consueto bollettino Covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto anche di 1 nuovo decesso, avvenuto in ospedale.

Nel dettaglio, dei nuovi positivi di oggi, 91 sono asintomatici e 67 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. I nuovi contagi fra ragazzi e bambini sono 39 (2 hanno tra 0-2 anni, 7 tra 3-5 anni, 15 tra 6-10 anni, 7 tra 11-13 anni e 8 tra 14-19 anni). Dei nuovi positivi 26 hanno un’età compresa fra i 60 e i 69 anni, 4 tra 70 e 79 e solo 1 con più di 80 anni.

Situazione sostanzialmente stabile negli ospedali con 251 pazienti ricoverati, ieri erano 247. Di questi 45 sono in rianimazione, uno in più di ieri. I nuovi ingressi sono stati 12, le dimissioni 7. Ci sono poi 289 nuove guarigioni che portano il totale a 36.247.

Sul fronte delle vaccinazioni si sta per superare la soglia delle 90 mila dosi. Sono, infatti, 89.498, i vaccini somministrati di cui 30.410 seconde dosi. Nel dettaglio 40.680 hanno interessato cittadini over 80, mentre 9.250 riguardano persone fra i 70 e i 79 anni.

Infine i tamponi: 1.605 i molecolari effettuati nella giornata di ieri, a cui si affiancano 927 test rapidi antigenici. Dei molecolari, 1.023 sono stati analizzati nei laboratori di APSS e 582 in quelli della FEM.