PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 27 MARZO, TRE DECESSI / 215 NUOVI CONTAGI / 181 GUARITI E QUASI 90.000 VACCINAZIONI »

Coronavirus: i dati dal bollettino di sabato 27 marzo 2021.3 decessi, 215 nuovi contagi, 181 guariti e quasi 90.000 vaccinazioni.

Anche oggi il Covid-19 è responsabile di lutti (3) e contagi (215) in Trentino come certifica il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nello specifico, sono decedute 2 donne e 1 uomo (età compresa fra 82 e 91 anni) mentre sul fronte dei contagi si rilevano 106 nuovi casi positivi al molecolare e 109 all’antigenico.

I molecolari hanno confermato anche 63 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dei nuovi positivi, 4 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 3-5 anni, 10 tra 6-10 anni, 8 tra 11-13 anni e 6 tra 14-19 anni: in totale 30 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare (al momento le classi in quarantena sono 165).

I nuovi casi fra ultra sessantenni sono invece 76 (40 hanno tra 60-69 anni, 20 tra 70-79 anni e 16 di 80 e più anni).

Negli ospedali si trovano ricoverati 247 pazienti covid, di cui 44 in rianimazione. Ieri le dimissioni sono state 19 ma i nuovi ingressi sono stati particolarmente numerosi (30).

In ospedale si sono verificati anche 2 dei 3 decessi riportati oggi.

Ci sono poi 181 nuove guarigioni che portano il totale a 35.958.

Intanto le vaccinazioni proseguono: 88.412 le somministrazioni a questa mattina, con 30.281 seconde dosi. La cifra riferita agli ultra ottantenni arriva così a 40.655 mentre sono 9.013 quelle relative alla fascia 70-79 anni.

Infine i tamponi: 1.747 i molecolari (1.309 analizzati dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara e 438 dalla Fem) ai quali si affiancano i 1.509 test rapidi notificati all’Azienda sanitaria.