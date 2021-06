PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 26 GIUGNO, ANCORA ZERO DECESSI DOPO 9 GIORNI / NESSUN CONTAGIO SOTTO GLI 11 ANNI / 433.967 VACCINAZIONI »

Coronavirus: i dati del bollettino di sabato 26 giugno 2021.Ancora zero decessi dopo 9 giorni, nessun contagio sotto gli 11 anni, 433.967 vaccinazioni.

Nessun decesso per Covid oggi in Trentino – è il nono giorno consecutivo e contagi estremamente contenuti (3) a fronte di circa 2.000 tamponi analizzati. Lo riporta il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto anche degli aggiornamenti sul programma delle vaccinazioni (stamattina vicini alle 435.000 somministrazioni) e del numero dei guariti (altri 8 oggi, per un totale di 44.305).

I tamponi molecolari analizzati ieri (tutti al Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento) sono stati 582 ed hanno riscontrato solo 1 caso positivo, confermando 1 altro caso identificato nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.419, dai quali sono emersi 2 casi positivi. Tra i nuovi casi ci sono 2 ragazzi (1 tra 11-13 anni e 1 tra 14-19 anni) ed 1 ultra ottantenne. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 9, di cui 2 in rianimazione. Ieri non c’è stato nessun nuovo ingresso e le dimissioni sono state 2

Questi i dettagli sulle vaccinazioni rilevati in mattinata: 433.967 somministrazioni, di cui 165.919 seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 65.727 dosi, mentre nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni le cifre sono rispettivamente 83.646 e 92.074.