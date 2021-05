PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 25 MAGGIO, ZERO DECESSI ANCHE OGGI, VACCINAZIONI A QUOTA 275.000 »

Coronavirus: i dati di martedì 25 maggio 2021.Zero decessi anche oggi. Vaccinazioni a quota 275.000

Sesto giorno consecutivo con zero decessi covid in Trentino secondo il rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che mostra dati confortanti anche sotto il profilo del numero dei contagi (poco più di una ventina nelle ultime ore) e delle vaccinazioni che ormai hanno raggiunto quota 275.000 in poco meno di 5 mesi.

I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 545 (tutti gestiti all’Ospedale Santa Chiara di Trento) dai quali sono emersi 5 nuovi casi positivi e altrettante conferme per positività precedentemente individuate dai test rapidi, Questi ultimi invece ieri sono stati 1.234 con 19 contagi intercettati.

I nuovi casi fra bambini e ragazzi sono 8: fra questi c’è un piccolo in fascia 3-5 anni, quindi 1 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni. Ieri le classi in quarantena erano 64.

Anche oggi nessun caso invece fra gli ultra ottantenni, ma ci sono 5 casi tra 60-69 anni e 2 tra 70-79 anni.

Torna a scendere il numero delle persone ricoverate in ospedale: ieri i nuovi ingressi sono stati 2 ma le dimissioni sono state il triplo (6); al momento pertanto ci sono 47 pazienti, di cui 14 in rianimazione.

Ci sono poi 33 nuovi guariti che portano il totale a 43.271.

Questi i dettagli sui vaccini: stamattina le somministrazioni sono arrivate a 274.901 (di cui 64.491 seconde dosi). Le dosi finora somministrate nelle categorie over 80, 70-70 e 60-69 sono rispettivamente 62.370, 54.007 e 54.904.