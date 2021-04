PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 24 APRILE, UN DECESSO / 75 NUOVI CONTAGI / 85 NUOVE GUARIGIONI / VACCINAZIONI A QUOTA 154.741 »

Coronavirus: i dati di sabato 24 aprile 2021.1 decesso, 75 nuovi contagi, 85 nuove guarigioni. Vaccinazioni a quota 154.741.

Su circa 2.600 tamponi analizzati ieri, sono 75 i nuovi casi positivi al Sars-CoV-2 ritrovati in Trentino. Quelli intercettati dai molecolari (815 analizzati al Santa Chiara e 479 alla Fem per un totale di 1.294) sono 31. Altri 44 soggetti sono risultati positivi invece dopo i test rapidi (1.341 quelli notificati ieri all’Azienda sanitaria). I dati sono contenuti nell’ultimo bollettino Covid di Apss che dà conto anche di 1 nuovo decesso avvenuto in ospedale.

Dei nuovi casi registrati oggi, 40 sono asintomatici e 34 pauci sintomatici. I contagi recenti fra giovanissimi aumentano di 13 (fra questi anche un piccolissimo con meno di 2 anni, mentre ci sono 3 casi in fascia 3-5 anni, 3 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni. Le classi al momento in quarantena sono 90.

Ci sono infezioni anche fra soggetti più anziani, ad esempio 7 nella fascia 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni.

Negli ospedali il turn over fra nuovi ingressi e dimissioni continua ad essere favorevole rispetto a queste ultime (19 contro 6): al momento, pertanto, i pazienti ricoverati sono 103, di cui 25 in rianimazione.

85 nuovi guariti portano il totale a 40.956.

Sono arrivate a quota 154.741, infine, le vaccinazioni. In questa cifra sono compresi 41.653 richiami, e le dosi somministrate fra ultra ottantenni (54.805), ultra settantenni (36.877) e ultra sessantenni (18.253).