PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 2 LUGLIO / QUINTO GIORNO CONSECUTIVO SENZA DECESSI / 7 NUOVI CONTAGI / 8 NUOVI GUARITI / 465.000 VACCINAZIONI »

Coronavirus: i dati di venerdì 2 luglio 2021.Quinto giorno consecutivo senza decessi. 7 nuovi contagi. 8 nuovi guariti. 465.000 vaccinazioni.

Quinto giorno consecutivo senza decessi da Covid-19 in Trentino secondo il bollettino APSS che informa inoltre della presenza di altri 7 nuovi casi positivi. Intanto le vaccinazioni arrivano a quota 465.000 mentre i guariti – con gli 8 nuovi di oggi – salgono a 44.358.

Ieri sono stati analizzati dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara 654 tamponi molecolari che hanno individuato 4 nuovi casi positivi e confermato 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.143, ma solo 3 sono risultati positivi.

Scende ulteriormente il numero dei pazienti covid in ospedale: sono solo 3, nessuno in rianimazione. Il dettaglio delle vaccinazione si trova nella fotografia scattata questa mattina: 464.789 somministrazioni, di cui 182.938 seconde dosi. A cittadini ultra ottantenni sono state somministrate 65.990 dosi; quelle in fascia 70-79 anni e 60-69 anni sono rispettivamente 85.550 e 95.209.