PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 18 DICEMBRE / 2 DECESSI / 301 NUOVI CASI / 110 LE PERSONE AL MOMENTO RICOVERATE IN OSPEDALE »

17:53 - 18/12/2021

Coronavirus: l’aggiornamento di sabato 18 dicembre 2021. 2 decessi, 301 nuovi casi, 110 le persone al momento ricoverate in ospedale

2 decessi e 301 contagi. E’ un bollettino pesante quello che oggi descrive l’andamento del contagio in Trentino. Ed anche dalla situazione ospedaliera arrivano notizie preoccupanti: 16 i nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore, a fronte di “appena” 6 dimissioni; in totale 110 pazienti covid, 21 dei quali si trovano in rianimazione.

L’appello alle vaccinazioni si fa sempre più forte: questa mattina le somministrazioni sono arrivate a quota 957.779, comprensive di 386.444 seconde dosi e 143.839 terze dosi.

Entrambe le persone decedute – due uomini anziani, età media 76 anni, entrambe non vaccinati ed uno dei quali affetto da altre patologie – sono venuti a mancare in ospedale. Da rilevare che dei 301 nuovi positivi di oggi, 13 hanno più di 80 anni, 18 sono in fascia 70-79 anni e 36 in fascia 60-69.

Ci sono però anche 8 piccolissimi (0-2 anni) e 59 bambini o ragazzi fra i 3 ed i 18 anni.

I nuovi casi sono stati identificati dai tamponi molecolari (131 su 1.223 analisi) e dai test rapidi (170 su 8.949 test effettuati). I molecolari hanno anche confermato 220 positività intercettate nei giorni scorsi.

Ieri le classi in quarantena erano 48.

I nuovi guariti sono 181, cifra che porta il totale a 51.486.