PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: “ BOLLETTINO AL 13 MAGGIO, ANCHE OGGI NESSUN DECESSO / 53 POSITIVI / 229.703 VACCINAZIONI »

Coronavirus: i dati di giovedì 13 maggio 2021.Anche oggi nessun decesso, 53 positivi, 229.703 vaccinazioni.

Nessun decesso fortunatamente anche oggi nel bollettino Covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto anche della presenza di 29 nuovi casi positivi al molecolare e 24 all’antigenico. I molecolari hanno anche confermato 16 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I nuovi contagi fra bambini e ragazzi in età scolare sono 10 e più precisamente 1 tra 0-2 anni, 1 tra 3-5 anni, 3 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni. Ieri le classi in quarantena erano 71.

Nelle fasce più mature troviamo 6 contagi tra 60-69 anni, 5 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni.

Negli ospedali i pazienti ricoverati restano 68 e scendono a 18 quelli che hanno bisogno delle terapie intensive. Ieri i nuovi ingressi e le dimissioni hanno registrato cifre equivalenti: 7 in un caso come nell’altro.

I nuovi guariti sono stati 38 ed il totale diventa quindi 42.514

Sul fronte dei tamponi, sono stati 973 i molecolari analizzati ieri (655 all’Ospedale Santa Chiara e 318 alla Fem) mentre all’Azienda sanitaria sono stati notificati 1.169 tamponi rapidi antigenici.

Infine i vaccini: nelle 229.703 somministrazioni citate prima figurano anche 47.933 seconde dosi e quelle riservate alle categorie over 80 (58.894 dosi), 70-79 anni (46.726 dosi) e 60-69 anni (48.753 dosi).