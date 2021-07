PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 11 LUGLIO, ZERO DECESSI / 6 NUOVI CONTAGI TUTTI RILEVATI DAI TEST RAPIDI / VACCINAZIONI A QUOTA 497.317 »

Coronavirus: i dati di domenica 11 luglio 2021.Zero decessi, 6 nuovi contagi tutti rilevati dai test rapidi. Vaccinazioni a quota 497.317.

Sesto giorno consecutivo senza decessi causati dal covid-19 in Trentino. Rimangono a zero sia i casi positivi riscontrati dai tamponi molecolari, sia i ricoveri in ospedale. Nel contempo, i test rapidi fanno emergere 6 nuovi contagi. Sono 4 anche oggi i nuovi guariti, per un totale di 44.401

Tra i nuovi positivi ci sono sia un bambino sotto i 2 anni, sia un adolescente under 19. Nessun caso positivo invece dai 60 anni in su.

Più di 1000 i tamponi analizzati ieri: 131 i molecolari gestiti al Santa Chiara (da rilevare anche la conferma di 1 positività riscontrata nei giorni scorsi dagli antigenici) e 954 i test rapidi notificati ieri all’Azienda sanitaria.

Sono 497.317 infine i vaccini finora questa mattina somministrati, di cui 196.652 seconde dosi. Nel totale rientrano 66.371 somministrazioni fra gli ultra ottantenni, 87.210 per la fascia 70-79 anni e 98.590 dosi in quella 60-69 anni.