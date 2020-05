PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS – APERTURE 18 MAGGIO: « APPROVATA LA DELIBERA, DISPOSIZIONI PER BAR / RISTORANTI / SERVIZI ALLA PERSONA / NOLEGGI / SPETTACOLO / MUSEI E BIBLIOTECHE »

Coronavirus: approvata la delibera per le nuove aperture dal 18 maggio. Ecco le disposizioni per bar, ristoranti, servizi alla persona, noleggi ma anche attività dello spettacolo, musei e biblioteche.

Come annunciato dal presidente Maurizio Fugatti ieri sera, la Giunta provinciale di Trento si è riunita stamani in seduta straordinaria per approvare la delibera che dà attuazione all’articolo 34 della legge provinciale 3 approvata d’urgenza domenica scorsa dal Consiglio provinciale.

Con precise prescrizioni, in primis la regola del distanziamento e l’uso delle mascherine, possono ripartire da lunedì 18 maggio una serie di attività che vanno da bar, ristoranti, servizi alla persona, noleggi ma anche attività dello spettacolo, musei e biblioteche.

*

In particolare, si intende riaprire le seguenti attività con il rispettivo codice ATECO:

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

77.21.01 Noleggio di biciclette

77.22.00 Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame

77.29.10 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario

77.29.90 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative)

77.40.00 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)

79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

81.10.00 Servizi integrati di gestione agli edifici

81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

90.01.01 Attività nel campo della recitazione

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.02 Attività nel campo della regia

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00 Attività di musei

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera

92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

93.19.91 Ricarica di bombole per attività subacquee