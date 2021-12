PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO: « TROVATA L’INTESA, È STATO REVOCATO LO SCIOPERO PROCLAMATO PER IL 16 DICEMBRE »

20:14 - 15/12/2021

Trovata l’intesa per il contratto del pubblico impiego. Siglato il protocollo d’intesa tra Provincia autonoma di Trento e sindacati confederali e di categoria sul contratto del pubblico impiego. Il protocollo ribadisce l’impegno della Pat attraverso l’emendamento presentato al Bilancio 2022-2024 a stanziare le risorse per il rinnovo del contratto del pubblico impiego 2019-2021 e l’indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024.

Per quanto riguarda gli arretrati del triennio 2019-2021 il documento impegna la Giunta a reperire le relative risorse in sede di assestamento di Bilancio 2022 ovvero, qualora ciò non fosse compatibile dal punto di vista finanziario, in sede di manovra finanziaria 2023.

Secondo i sindacati “Con la firma di questa intesa siamo convinti che sia finalmente rispettato il protocollo del 2020”.

Con la firma del protocollo è stato revocato lo sciopero proclamato per il 16 dicembre.