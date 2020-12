PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CONFRONTO FUGATTI CON I MINISTRI BOCCIA E SPERANZA: « VERSO LA ZONA ROSSA, DOMANI CONFERENZA STATO-REGIONI PER DECIDERE LA DATA »

Verso la zona rossa: domani conferenza Stato-Regioni per decidere la data. Il presidente Fugatti riferisce in aula l’esito del confronto di stamani con i ministri Boccia e Speranza.

“Domani la conferenza Stato-Regioni dovrà esprimersi sull’ipotesi di anticipare le restrizioni previste in regime di zona rossa già ipotizzate dal governo nel periodo 24 dicembre al 6 gennaio”. Lo ha riferito in consiglio provinciale il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti al termine della riunione che si è svolta in teleconferenza questa mattina con i ministri Boccia e Speranza.

“I ministri – ha chiarito il governatore trentino – hanno anticipato l’orientamento del Governo che è quello di dichiarare zona rossa tutto il territorio a partire dalla vigilia di Natale”. Alcune regioni hanno chiesto di anticipare già al prossimo fine settimana il provvedimento. “Gran parte delle Regioni, ha spiegato il presidente, si sono dette d’accordo ed alcune hanno suggerito di anticipare di qualche giorno senza attendere la vigilia di Natale. Ma sarà la conferenza Stato Regioni programmata per domani, dove tra l’altro è atteso un pronunciamento del Governo anche sul versante dei ristori da garantire alle attività economiche colpite dalla chiusura, a portare ad una decisione definitiva”