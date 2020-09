PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COMUNI: « 20 MLN PER INTEGRARE IL FONDO PER GLI INVESTIMENTI, QUOTA RIPARTITA TRA TUTTE LE REALTà AMMINISTRATIVE DEL TERRITORIO »

Comuni, 20 milioni di euro per integrare il Fondo per gli investimenti. Il Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni trentini viene integrato dalla Provincia con un importo di 20 milioni di euro, nell’ambito della seconda tranche prevista dal Protocollo d’intesa in materia di finanza locale. Lo ha stabilito ieri la Giunta, su proposta dell’assessore agli enti locali e ai rapporti con il Consiglio provinciale.

La quota è stata ripartita tra tutte le realtà amministrative del territorio, sulla base di un indicatore che tiene conto della dotazione di infrastrutture esistenti. Per quanto riguarda i Comuni istituiti dopo la costituzione dell’indicatore – ossia Sèn Jan, Terre d’Adige, Borgo d’Anaunia, Novella, Ville di Fiemme e San Michele all’Adige dopo la fusione per incorporazione con Faedo – è stata considerata la somma degli indicatori dei Comuni preesistenti.