PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COLONIA CESENATICO: « ARRIVATI IN TRENTINO TUTTI I RAGAZZI, A CANDRIAI OSPITATI 45 GIOVANI POSITIVI »

Arrivati in Trentino tutti i ragazzi della Colonia di Cesenatico.A Candriai ospitati 45 giovani positivi (41 ospiti e 4 membri dello staff)..

Quarantuno giovani ospiti e quattro membri dello staff trascorreranno la quarantena fiduciaria nella struttura Aerat di Candriai, dove si sono sistemati in mattinata dopo il rientro dalla colonia di Cesenatico. Alcuni di loro hanno manifestato sintomi lievi e tutti sono seguiti dal personale dell’azienda provinciale per i servizi sanitari. Grande attenzione viene posta anche nei confronti di quanti hanno manifestato dei sintomi ma sono risultati negativi al tampone: per loro è previsto un monitoraggio a partire dalle prossime ore.

Il viaggio a bordo di 8 pullman (uno dei quali dedicato a 50 soggetti risultati positivi al tampone) verso la città capoluogo è avvenuto in maniera ordinata e tranquilla. Le ragazze e i ragazzi negativi sono arrivati al Palatrento. Chiamati per nome, sono scesi uno alla volta dai pullman per poi salire sull’auto dei familiari che li hanno riaccompagnati a casa dove completeranno il periodo di isolamento fiduciario. Il mezzo con a bordo i contagiati ha invece proseguito la sua corsa fino al Centro formazione e vacanze Candriai di Aerat. Le operazioni sono state seguite direttamente dall’assessore provinciale alla salute.

Dopo il rientro, 5 soggetti positivi sono stati ritirati dai familiari. La maggior parte di coloro che sono risultati positivi al tampone completerà invece la quarantena nella località sul monte Bondone. È stata messa a loro disposizione gran parte degli spazi della struttura e potranno trascorrere il tempo libero all’aperto, nel grande parco antistante la casa. L’obiettivo è quello di favorire una permanenza il più possibile serena dei giovani ospiti, che hanno un’età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Uno di loro festeggerà oggi il compleanno e dunque non mancherà una sobria festa di compleanno.