PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COLIVING: « UN PROGETTO CHE APRE NUOVI ORIZZONTI, L’ASSESSORE SEGNANA SARÀ PRESENTE ALLA CONFERENZA STAMPA DI MARTEDÌ 29 GIUGNO »

Coliving: un progetto che apre nuovi orizzonti.La conferenza stampa si terrà martedì 29 giugno ad ore 14.00 in Sala Belli. Sarà presente anche l’assessore provinciale Stefania Segnana.

Protagonista del secondo bando Coliving, dopo quello datato 2020 a Luserna, è il Comune di Canal San Bovo, un borgo trentino che negli ultimi anni ha vissuto un lento ma graduale spopolamento. Al centro del bando la messa a disposizione da parte del Comune di Canal San Bovo e di ITEA spa di 5 alloggi, per un periodo di 4 anni, con contratto di comodato a titolo gratuito. Il progetto ha una doppia valenza: “saturare” il patrimonio immobiliare pubblico sfitto o inutilizzato e, parallelamente, portare nuove famiglie per dare speranza e futuro ai comuni periferici e montani. Partecipare al bando Coliving per le famiglie che verranno non significherà solo risiedere nel Vanoi, ma anche diventare parte sociale attiva e propositiva all’interno della comunità per contribuire alla sua crescita sociale, economica e culturale del territorio.

La conferenza stampa di presentazione del secondo Bando Coliving si terrà martedì 29 giugno, ad ore 14.00, presso la Sala Belli del palazzo della Provincia autonoma di Trento (piazza Dante n. 15 – Trento). Sarà occasione per fare un affresco di mission, valori e finalità del progetto, arricchito dalla testimonianza di alcune autorità provenienti dal Comune di Canal San Bovo, Comunità di Primiero, Provincia autonoma di Trento, Itea spa e Fondazione Demarchi.

La conferenza sarà anche in diretta Facebook sulla pagina dell’Agenzia per la famiglia, natalità e politiche giovanili: LINK e della Provincia autonoma di Trento:

*

Interverranno:

Moderatore – Francesco Marcovecchio, giornalista Ufficio stampa Provincia autonoma di Trento

Luciano Malfer, Dirigente generale Agenzia per la famiglia, natalità e politiche giovanili – PAT

Bortolo Rattin, Sindaco Comune di Canal San Bovo

Roberto Pradel, Commissario Comunità di Primiero

Stefania Segnana, Assessore alle politiche familiari, Provincia autonoma di Trento

Presidente ITEA spa

Laura Ravanelli Coordinatore generale, Fondazione Franco Demarchi

Sabrina Zanoni, Servizio Politiche della casa, Provincia autonoma di Trento

I giornalisti che intendono seguire la conferenza stampa in presenza, devono comunicarlo entro le ore 12.00 di martedì 29 giugno alla seguente mail dell’Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento: [email protected]