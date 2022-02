PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CLES – NUOVA SUCCURSALE LICEO RUSSELL: « A MARZO IL VIA AI LAVORI, IN DUE ANNI SARÀ REALIZZATO UN COMPLESSO AD ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE »

19:19 - 10/02/2022

Nuova succursale del liceo Russell di Cles, a marzo il via ai lavori. In poco più di due anni sarà realizzato un complesso ad alta sostenibilità ambientale destinato ad aule e laboratori.

Entro fine marzo partiranno i lavori per la realizzazione della nuova sede del liceo “B. Russell” di Cles sull’area ex Dusini: è stato firmato nei giorni scorsi dal responsabile del Servizio opere civili della Provincia il contratto con la ditta esecutrice, la Manelli Impresa Srl del Consorzio Conpat Scarl. Il nuovo complesso scolastico, destinato ad ospitare 24 aule di diverse dimensioni, 6 laboratori e un’aula insegnanti, sarà costruito secondo criteri di alta sostenibilità ambientale. Si tratterà, infatti, di un edificio “ad energia quasi zero”, che verrà certificato Leed con il livello Gold.

Soddisfazione è stata espressa da parte dell’assessore all’istruzione Mirko Bisesti: “Dopo anni finalmente partono i lavori per questo edificio che accoglierà secondo i migliori criteri di qualità ambientale e costruttiva gli studenti. Il liceo Russell costituisce un punto di riferimento fondamentale per le valli del Noce e non solo: un istituto formativo di valore che fa parte del nostro sistema scolastico, del quale possiamo con ragione essere orgogliosi e che merita degli spazi adeguati”, ha commentato l’assessore.

Attualmente l’attività formativa del liceo Russell si svolge in due distinte sedi, quella principale di via 4 Novembre e la vetusta succursale di via Trento; l’intervento non permetterà soltanto di riunire in un’unica sede tutte le classi dei vari indirizzi, ma si inserisce in una riorganizzazione generale del Polo scolastico di Cles, come unico comparto per tutti gli istituti superiori della cittadina nonesa.

La durata prevista per i lavori è di 700 giorni. L’importo di aggiudicazione è pari a 8.421.874,14 euro, corrispondente a un ribasso del 18,899% sull’importo a base di appalto.

*

Foto: Rendering del nuovo liceo Russell