PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CASTELLO DI FIEMME – FEMMINICIDIO: SEGNANA, « PROFONDO DOLORE PER QUANTO ACCADUTO, VICINANZA AI FIGLI E ALLA COMUNITÀ »

18.34 - martedì 29 marzo 2022

Tragedia a Castello di Fiemme, il commento dell’assessore alla famiglia. Segnana: “Profondo dolore per quanto accaduto, vicinanza ai figli e alla comunità”.

Alla luce della tragedia avvenuta a Castello di Fiemme, l’assessore alla famiglia Stefania Segnana esprime “profondo dolore” per quanto accaduto “e un pensiero di affetto per i figli rimasti soli dopo il dramma odierno e di solidarietà all’intera comunità. Comunità che auspico sappia stringersi attorno ai ragazzi per dare loro la forza di superare questa terribile prova”.

Di fronte al nuovo episodio di femminicidio, l’assessore Segnana ribadisce inoltre “l’impegno della Provincia nel contrasto alla violenza contro le donne e l’invito a tutte coloro che si trovano in una situazione di violenza domestica a rivolgersi ai servizi territoriali e alle autorità competenti”.